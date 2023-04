Les joueuses de l’équipe d’Angleterre porteront un short bleu en raison de leurs règles 

Petite révolution outre-Manche.

L’équipe féminine d’Angleterre a annoncé ce lundi que ses joueuses disputeront la prochaine Coupe du monde (du 20 juillet au 20 août 2023) avec un short bleu et non blanc comme de coutume. Cette décision fait suite aux inquiétudes exprimées par les joueuses quant à l’idée de jouer avec un short blanc pendant leurs règles. L’équipe nationale anglaise n’est pas la première à effectuer un tel changement. Manchester City et West Bromwich Albion sont déjà passés respectivement aux shorts bleu marine et bordeaux pour cette même raison.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Our England family 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The new @Nikefootball England Women's kit. ✨ Available 5 June ✨ — Lionesses (@Lionesses) April 3, 2023

La France a également dévoilé sa nouvelle tunique ce lundi. Elle est aussi composée d’un short bleu.

Angleterre - Ukraine : des spectateurs ukrainiens ont réclamé des avions de chasse