Les maillots de l’équipe de France féminine pour la Coupe du monde 2023 dévoilés

« Bleu, blanc rouge ! »

Elles étaient moins attendues que le nom du nouveau sélectionneur, mais elles ont au moins le mérite d’être là : les nouvelles tenues de l’équipe de France féminine ont été dévoilées ce lundi matin sur le compte Twitter de Nike. Après l’arrivée du nouveau sélectionneur, Hervé Renard, officialisée ce vendredi, on connaît maintenant les maillots bleus et blancs qui seront portés pendant le Mondial australien et néo-zélandais. La FFF annonce sur son site que le maillot domicile sera porté lors de la rencontre de ce vendredi opposant les Bleues à la Colombie à Clermont-Ferrand (21h10). Les joueuses de l’équipe de France arboreront ensuite la tenue extérieure à l’occasion du match face au Canada qui se jouera au Mans, le 11 avril.

Nouveaux 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕𝒔, nouvelle 𝒆̀𝒓𝒆 👕🇫🇷 🔜 𝘋𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘢𝘪𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/nngy9n00XF — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 3, 2023

La conception du maillot bleu serait liée aux années folles, selon la FFF, en référence au match des premières footballeuses françaises qui avaient affronté l’Angleterre en 1920 devant environ 25 000 personnes. Place à la géographie du côté extérieur avec une découpe hexagonale rappelant la forme du pays. Ils seront disponibles en boutique à partir du mois de juin.

Pas de chemise blanche pour Hervé ?