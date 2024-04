Les joueurs du PSG accueillis en héros à Roissy

Qui a dit que le Classique n’avait plus de valeur ?

Dès le coup de sifflet final et la victoire parisienne en terre marseillaise, les supporters parisiens ont commencé à affluer vers l’aéroport de Roissy, dimanche soir. Ils étaient ainsi plus de 300 pour accueillir comme il se doit leurs joueurs, qui ont atterri aux environs de 2h30 avant d’être fêtés à grand renfort de chants et de fumigènes. Warren Zaïre-Emery, l’un des chouchous du public parisien, a notamment pris le micro pour remercier les fans présents et lancer un chant.

Quel accueil pour nos Parisiens, vainqueurs dans #LeClassique ! Merci à nos supporters pour ce soutien unique ! ❤️💙 pic.twitter.com/A2kZZh3wDt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 1, 2024

Rendez-vous même lieu même heure dans deux semaines à l’arrivée d’un avion en provenance de Barcelone ?