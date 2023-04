Les joueurs de Tottenham promettent de rembourser les fans qui se sont rendus à Newcastle

Very bad mood.

Rien ne va en ce moment chez les Spurs. La bande d’Hugo Lloris a pris l’eau face à Newcastle (6-1), lors de la 32e journée de Premier League, et a dit au revoir à Cristian Stellini, l’adjoint d’Antonio Conte et désormais ex-entraîneur intérimaire, ce mardi. Autre annonce du jour, dans un communiqué, les joueurs du club ont annoncé vouloir rembourser les supporters qui se sont déplacés sur la pelouse de St James’ Park, ce dimanche : « En tant qu’équipe, nous comprenons votre frustration, votre colère. Ce n’était pas suffisant. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans ce genre de situation, mais croyez-nous, une telle défaite fait mal. Nous apprécions votre soutien, à domicile comme à l’extérieur, et c’est dans cet esprit que nous souhaitons rembourser aux supporters leurs billets de match à St James’ Park. Nous savons que cela ne change rien à ce qui s’est passé dimanche et nous ferons tout pour rectifier le tir contre Manchester United jeudi soir où, une fois de plus, votre soutien comptera beaucoup pour nous. C’est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons faire avancer les choses. »

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday… pic.twitter.com/HFfmo8R2iH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023

Les fans des Lilywhites recevront leurs remboursements dans les prochains jours. Tottenham accueillera Manchester United et devra batailler pour garder sa 5e place en championnat.

Le juste prix.

