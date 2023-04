Tottenham se sépare de son entraîneur intérimaire

Les six buts de trop.

Au lendemain d’une humiliation vécue à Newcastle (6-1), l’entraîneur intérimaire Cristian Stellini, à la tête de Tottenham depuis le départ d’Antonio Conte, a été démis de ses fonctions. C’est le club lui-même qui l’a annoncé lundi soir dans un communiqué. Le technicien italien n’aura tenu que quatre matchs pour un bilan d’une seule victoire, d’un nul et de deux défaites dont celle de dimanche qui semblait beaucoup trop lourde à avaler pour la direction des Spurs. Ryan Mason (31 ans), ancien joueur du club et qui avait déjà assuré ce rôle après ce rôle à la suite du départ de José Mourinho en 2021, prend donc les rênes de l’équipe première.

Dans ce communiqué s’adressant aux supporters, le propriétaire de Tottenham, Daniel Levy, juge la prestation de dimanche dernier « totalement inacceptable » et parle plus largement de « responsabilité collective ». Toujours est-il que les Spurs, actuels 5e de Premier League, ont six points de retard sur Manchester United, 4e, et seulement 2 unités d’avance sur Aston Villa, 6e. Ils défieront d’ailleurs les Reds Devils ce jeudi et les Villans le 13 mai parmi les sept rencontres qu’il leur reste à disputer.

La saison de Tottenham n’est pas blanche, elle est noire.

