Les joueurs belges s’en prennent à la presse

Toujours une bonne excuse.

Pour la promotion du documentaire « One for All », retraçant le parcours de la Belgique à la Coupe du monde 2022, certains Diables Rouges ont été amenés à revenir sur l’aventure de leur équipe durant la compétition. Et dans une interview accordée au magazine Moustique, Thibault Courtois pointe notamment du doigt la presse nationale : « Je pense qu’on méritait mieux. Avant le Brésil (la Coupe du monde 2014, élimination en quarts de finale), on ne se qualifiait pas. On est arrivés et on a uni le pays. La presse a cependant décidé de détruire cette image et de créer des problèmes. Je vis en Espagne et ça ne se passe pas comme ça, a remarqué le portier du Real Madrid. Les Espagnols n’ont été critiques qu’après l’élimination. » Durant ce Mondial, des informations relatives à des tensions dans le groupe belge avaient par exemple été rapportées.

Un sentiment partagé par son compatriote Axel Wistel : « Ça nous a touchés, parce que c’était sûrement la dernière Coupe du monde de notre génération, on aurait aimé avoir plus d’ondes positives. La critique fait partie de notre métier. Il faut l’accepter. Mais on a eu l’impression qu’on voulait nous abattre, que c’était de l’acharnement », déplore le milieu de terrain. Éliminés au premier tour et avec une seule victoire au compteur (face au Canada,1-0) pour un nul (contre la Croatie, 2-2) et une défaite (face au Maroc, 0-2) les Diables ont vu de nombreux éléments prendre successivement leur retraite internationale.

La Belge blague.

