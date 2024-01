Les Ivoiriens célèbrent leur qualification en huitièmes de finale de la CAN

Après la nuit vient le beau temps.

Plongés pendant près de 48 heures dans un mauvais cauchemar, les Ivoiriens se sont couchés avec le sourire, après la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0), qui a permis de qualifier la Côte d’Ivoire pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, en tant que meilleur troisième. À Abidjan et sur tout le territoire, les supporters ont en effet défilé dans les rues ce mercredi soir, laissant éclater leur joie – remerciant au passage les Marocains –, deux jours après avoir démontré leur colère, lors de la défaite des Éléphants contre la Guinée équatoriale (4-0), rendant alors impensable la qualification du pays hôte à ce moment-là.

En huitièmes, la Côte d’Ivoire défiera le Sénégal. Le duel est prévu le lundi 29 janvier prochain (21 heures). On rappelle que les Ivoiriens évolueront sans leur sélectionneur, Jean-Louis Gasset, licencié à l’issue de ce premier tour tumultueux et provisoirement remplacé par l’un de ses adjoints et ancien international, Emerse Faé.

There are absolutely raucous scenes in Abidan as Côte d’Ivoire qualify for the round of 16 as the final best third place team pic.twitter.com/OQHEpNvrit

— Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 24, 2024