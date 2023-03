Les influences rugbystiques de Régis Le Bris

Sa première saison sur le banc d’une équipe professionnelle est un vrai succès, son FC Lorient a longtemps été l’équipe frisson du championnat, et ses conférences de presse dénotent de celles de nombreux confrères. Lui, c’est Régis Le Bris, venu décrire sa pensée footballistique et ses méthodes innovantes dans le dernier numéro de SoFoot.

Au programme : sa formation d’entraîneur passée en partie à Osasuna, sa modeste carrière de joueur, les statistiques, et ses sources d’inspiration. « J’ai des échanges passionnants avec des entraîneurs de cyclisme, de natation, de basket ou de rugby. Le rugby, c’est magnifique ! J’ai fait une semaine en immersion à la Section paloise avec Sébastien Piqueronies. […] J’ai appris plein de choses. On parle d’un sport où le coach doit manager un vestiaire de 55 joueurs ! Au rugby, l’entraînement est très thématisé, tactiquement et athlétiquement, mais aussi extrêmement rythmé. Il y a beaucoup plus de secteurs et de sous-secteurs que dans le football. C’est très enrichissant en matière de mécanique, de préparation, de pilotage de groupe. Aujourd’hui, nous aussi, il nous arrive d’utiliser les oreillettes à l’entraînement. On se met à des endroits différents et ça nous permet lors d’une séance de grand jeu de mieux ajuster, de jouer avec différents scénarios… »

