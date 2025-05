Les images de la fête après la montée du FC Metz

Après le foot, la fête.

Le FC Metz a quitté la Ligue 2 par la grande porte ce jeudi soir, au terme d’un match fou contre Reims et s’est offert un retour express dans l’élite. Menés à l’heure de jeu, ils ont égalisé grâce à leur capitaine Matthieu Udol, déjà buteur à l’aller. « Franchement, c’est beaucoup d’émotion, beaucoup de fierté. On avait à cœur de faire un grand match, de montrer qu’on méritait mieux. On n’était pas favoris, on sort de Ligue 2. Mais on savait aussi que physiquement, on pouvait faire mal. Ce scénario-là, il est juste magnifique », souffle-t-il en zone mixte, ému.

« C’est pas une équipe qui monte, c’est une famille »

La suite ? Deux claques en prolongation : Touré à la 110e, Hein à la 114e. Reims ne s’en relèvera pas. « Tous les matchs sont imprévisibles, mais celui-là, il est à notre image. Le scénario, les buts, c’est notre saison entière résumée en 120 minutes. On n’a rien lâché. Et puis c’est symbolique : Udol, Touré, Hein… c’est pas juste des noms, c’est des visages de cette montée. L’idée maintenant, c’est que tout le monde s’en souvienne, que cette soirée reste gravée », glisse toujours en zone mixte Stéphane Le Mignan, coach à la patte discrète mais efficace.

🕺 | Le vestiaire du FC Metz est en feu !! 💥🔝 #SDRFCM 👉 Suivez l’après-match ici : https://t.co/1q0mDWZKvz pic.twitter.com/EKiqYs3U1f — DAZN France (@DAZN_FR) May 29, 2025

Pour Ismaël Traoré, c’est une victoire collective : « Il y a eu des hauts, des très bas, mais on n’a jamais cessé d’y croire. C’est pas une équipe qui monte, c’est une famille. »

La place de la République en ébullition

Pendant ce temps-là, à Metz, plus de 10 000 supporters ont hurlé, chanté et fêté place de la République. La montée est vécue comme une libération.

LE @FCMetz de retour en Ligue 1 ! Voici l’ambiance Place de la République à Metz au coup de sifflet final. Vous étiez plus de 10 000 supporters. @F3Lorraine pic.twitter.com/VWGRJYndLK — Valentin Piovesan (@Valentin_Pio) May 29, 2025

Et ce n’est pas fini. Le club leur a donné rendez-vous ce vendredi à 11 heures pour saluer la foule et communier avec ses supporters.

Vidéo : le but fou de Gauthier Hein pour offrir la montée en Ligue 1 au FC Metz