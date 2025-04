Les détails des offres au rabais proposées par DAZN et refusées par la LFP

Le mirage du milliard semble bien lointain.

Ce mardi, DAZN n’a pas accepté la proposition de rupture de contrat anticipée validée par la LFP et les clubs. Une demande de divorce qui est arrivée après une longue période de négociation, où le diffuseur britannique a pourtant fait une proposition à la Ligue pour prolonger l’aventure sous des conditions bien différentes de celles actuelles (à savoir, 375 millions d’euros en moyenne de droits par saison, pour huit des neuf matchs de chaque journée de Ligue 1, et ce jusqu’en 2029).

L’Équipe a en effet révélé ce mercredi que DAZN a formulé une offre discount pour quatre saisons supplémentaires il y a un mois et demi : 150 millions d’euros par an pour huit matchs de chaque journée, avec un billet supplémentaire de 50 millions pour racheter l’affiche restante diffusée aujourd’hui par beIN Sport et ainsi offrir aux abonnés la totalité des rencontres de Ligue 1. Ce projet aurait néanmoins nécessité l’accord du diffuseur franco-qatarien. En cas de refus, ces 50 millions auraient alors été alloués à la « mise en valeur » du produit Ligue 1 : des clubs plus ouverts, des stars au micro, des coulisses en immersion, ce que souhaite en fait DAZN depuis son achat des droits l’année dernière.

Des revenus potentiellement divisés par trois

Outre ces 150 à 200 millions d’euros par saison, la direction de DAZN France avait aussi ajouté une part variable, avec un intéressement de la Ligue au chiffre d’affaires de sa société. Un schéma qui offrait 75% des recettes à la Ligue et 25% à DAZN ; au-delà des 300 millions de recettes, on aurait alors procédé à un partage à 50-50. Le but est d’impliquer encore davantage les clubs au succès de l’offre commerciale du diffuseur.

La proposition n’a toutefois pas fait mouche auprès de la Ligue, qui n’a même pas fait de contre-proposition à DAZN. Sous ces nouvelles conditions, la LFP aurait en fait touché bien moins que les 475 millions garantis du contrat actuel (375 millions de DAZN, 100 millions de beIN) ; on serait alors tombé aux alentours de 150 ou 200 millions d’euros en fonction de la formule, sans garanties absolues de revenus complémentaires. Soit, dans le pire des scénarios, trois fois moins que le deal initial. Après la demande de rupture opérée ce mardi, les chances de voir ces offres réétudiées semblent faibles.

À quand les droits de la Ligue 1 en vente sur Leboncoin ?