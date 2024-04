Les demi-finales de C3 n’ont jamais été un problème pour l’Olympique de Marseille

L’espoir européen.

Qualifiés pour une nouvelle demi-finale au bout de la séance de tirs au but face au Benfica, les Marseillais vont vivre un printemps européen pour la deuxième fois en deux saisons. En 2022, l’OM avait disputé le dernier carré de la C4, mais sans réussir à atteindre le dernier échelon. Cette fois-ci, le club retrouve sa Coupe d’Europe fétiche avec la C3, puisque il n’a jamais été éliminé en demi-finale de la compétition. En seize participations (Coupe UEFA et Ligue Europa réunis), les Phocéens ont atteint à quatre reprises le stade des demi-finales pour (en attendant la prochaine ?) trois qualifications en finale.

En 1999, les Olympiens avaient surmonté l’obstacle de Bologne sur le match retour grâce à la règle du but à l’extérieur (0-0, 1-1), avant de s’effondrer en finale contre le Parme de Gigi Buffon, Lillian Thuram et Hernán Crespo. En 2004, l’OM l’emporte à nouveau sur la manche retour, cette fois-ci face à Newcastle (0-0, 2-0), puis s’incline contre Valence en finale. Enfin, la dernière épopée remonte à 2018. Marseille était parvenu à éliminer le RB Salzbourg (1-2, 2-0), avant une finale disputée à Lyon et perdue logiquement face à l’Atlético de Madrid.

Cette fois-ci, le bourreau marseillais sera soit le Bayer Leverkusen soit la Roma.