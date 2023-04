Les champions du monde argentins fêtés au pays

Muchachos !

Ce jeudi soir, au Monumental de Buenos Aires, l’Argentine disputait un match amical contre le Panama (2-0). Et pour le retour des champions du monde sur le terrain, à domicile, Lionel Scaloni a aligné le même onze que celui de la finale du Mondial remportée face à la France (3-3 ap., 4-3 TAB). Le trophée de la Coupe du monde exposé au bord du terrain, les Argentins sont entrés sur la pelouse accompagnés de leurs enfants et sous les vivas des 83 000 supporters portègnes. Nuage de fumée azur et feux d’artifice étaient au programme des festivités, qui ont failli décrocher des larmichettes chez Lionel Messi ou Emiliano Martínez.

¡Imposible ver este video y no emocionarse! Bienvenidos nuevamente campeones. La selección fue ovacionada en un Monumental repleto y lo podés ver en cada rincón del país por nuestra pantalla. pic.twitter.com/wJ3Uq0KrDK — Televisión Pública (@TV_Publica) March 23, 2023

Le match, anecdotique, a vu l’Albiceleste l’emporter en fin de rencontre grâce à un but de Thiago Almada (78e) et à un sublime coup franc de Messi (89e). Son 800e but en carrière. Les adversaires panaméens se sont d’ailleurs vite précipités vers la Pulga après le coup de sifflet final, pour décrocher leur photo. Pour clôturer le bal, une réplique du trophée a été remise à chacun des joueurs, l’occasion pour le Dibu Martínez de refaire sa célébration « mythique ».

¡UN FESTEJO A LO DIBU! 🤣 Pezzella, Guido Rodríguez, Rulli y Acuña imitaron al arquero de la Selección con la Copa del Mundo. pic.twitter.com/nII2qH5QP7 — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023

Pour Messi, le retour à Paris risque de faire drôle.

Lionel Messi franchit la barre des 100 buts avec l'Argentine