Les championnats féminins anglais ne seront plus gérés par la fédération

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, et ça, les footballeuses anglaises l’ont bien compris !

Dans un communiqué publié mardi après-midi, les clubs de Women’s Super League et de Barclays Women’s Championship, ont conjointement annoncé la création d’une nouvelle entité (NewCo), qui sera chargée de diligenter le football féminin professionnel en Angleterre. Cette annonce découle d’un accord, unanimement validé par les clubs des deux divisions, qui seront chacun actionnaire de l’entité créée, qui sera quant à elle, indépendante. Nikki Doucet, ancienne banquière d’affaire, qui a longtemps travaillé chez Nike ou qui a mêlé sport et finances à de nombreuses reprises, a été nommé CEO de NewCo avec effet immédiat. Cette organisation, qui regroupera donc 24 équipes, a pour objectif de se structurer d’ici au début de la saison 2024-2025.

The #BarclaysWSL and #BarclaysWC Clubs have unanimously agreed to proceed with the formation of a new organisation (NewCo) to lead the women’s professional game into a new era.

Nikki Doucet has been appointed as CEO of the NewCo and will start her role with immediate effect.

— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 28, 2023