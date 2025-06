Un trophée de plus pour l’équipe de France féminine U23

Et rebelote.

Un an après leur premier sacre, les Bleuettes ont remporté leur deuxième Sud Ladies Cup en finissant premières de leur groupe, ce mardi. Les Françaises ont notamment été portées par la Lyonnaise Vicki Becho, autrice de quatre réalisations dans le tournoi, faisant d’elle la meilleure buteuse.

🏆 L'@equipedefranceF 🇫🇷 remporte l'édition 2025 de la Sud Ladies Cup et conserve son trophée !#SLC2025 pic.twitter.com/Nfy5yymF5p — Sud Ladies Cup (@SudLadiesCup) June 3, 2025

Une première place acquise lors de la dernière journée

En ouverture du tournoi, les Françaises ont buté sur la Tchéquie, en s’inclinant lors de la séance de tir au but (1-1, 5-4 TAB), avant de s’imposer face au Maroc (4-0). Lors du dernier match contre le Japon, les joueuses de Fabien Lefèvre n’avaient pas d’autre choix que de l’emporter. C’est chose faite avec un succès 4-1 qui leur offre la première place de la poule et le titre.

« C’est une fierté de remporter ce tournoi de la Sud Ladies Cup, cela récompense toute notre saison même si nous évoluons dans des clubs différents, assurait l’attaquante de Montpellier Lola Gstalter. On s’est retrouvé pour ce rassemblement et on l’a fait. »

Au tour des grandes de les imiter le mois prochain à l’Euro !

