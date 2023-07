Vicki Becho, néo-Bleue : « C’était un rêve »

Encore des étoiles plein les yeux.

Du haut de ses 19 ans et de son mince vécu au plus haut niveau, Vicki Becho n’était pas vraiment attendue pour participer à la Coupe du monde 2023. Mais les forfaits sur blessure de Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino, ainsi que sa capacité à occuper tous les postes de la ligne offensive lui ont permis de gratter un billet d’avion pour l’Australie et même une première sélection, vendredi face aux Matildas. « C’était un rêve, je n’imaginais pas que ça allait arriver aussi tôt, mais c’est arrivé, a soufflé l’attaquante lyonnaise, dont les propos ont été rapportés par L’Équipe. J’étais prête. J’avais des étoiles dans les yeux, rentrer sur le terrain devant plus de 50 000 personnes, je ne pouvais pas rêver mieux. »

La native de Montreuil a également livré son ressenti sur la méthode d’Hervé Renard. « Il nous demande du jeu en profondeur, a-t-elle expliqué. On a des joueuses sur le côté qui vont vite, qui sont puissantes. Il nous demande de jouer sur les côtés, aller dans la percussion, apporter des centres. On a une serial killeuse devant, Eugénie (Le Sommer, ndlr), qui fait le boulot. »

Et si c’était elle, le facteur X des Bleues Down Under ?

Les Bleues sont-elles prêtes pour le Mondial ?