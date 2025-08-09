Lens et Rennes terminent leur préparation sans perdre

Lens 2-1 RB Leipzig

Buts : Thomasson (59e), Udol (64e) pour les Sang et Or // Openda (83e) pour les vendeurs de canettes

Pour sa première sous le maillot des Sang et Or, Florian Thauvin a vécu des débuts canons. L’ancien Marseillais est à l’origine de la passe décisive du break signé Matthieu Udol, quatre minutes après son entrée en jeu sous les acclamations des 27 000 spectateurs présents à Bollaert. La cellule de recrutement lensoise peut se féliciter, Pierre Sage peut quant à lui souffler. Après une première mi-temps vierge en buts, mais pas en bonnes intentions, ses joueurs finissent par faire sauter le verrou lipsien par l’entremise de la tête d’Adrien Thomasson, bien trouvé par Wesley Saïd.

Seule ombre au tableau, la réduction du score signée de l’ancien artésien Loïs Openda, lequel s’offre Régis Gurtner, entré à la place de Robin Risser pour la dernière demi-heure de jeu. Qu’importe, le résultat est là et avec quatre succès, deux nuls et une seule défaite (2-0 face à l’AS Rome), le RC Lens termine préparation estivale de bonne facture. L’Olympique lyonnais – premier visiteur de Bollaert dans l’exercice 2025-2026 – est prévenu.

Stade rennais 2-2 Genoa

Buts : Al-Taamari (21e), Cissé (73e) pour Rennes // Malinovskyi (78e), Ostigard (90e) pour le Genoa

Prêté au Genoa, le Norvégien Leo Ostigard ne s’est pas fait que des amis pour son retour au Roazhon Park. Auteur du coup de casque venu crucifier Brice Samba juste avant le coup de sifflet final, le Norvégien a permis à son nouveau club d’arracher un match nul pas si illogique au vu du relâchement rennais en fin de partie.

Une partie qui tourne pourtant rapidement à l’avantage des locaux grâce à Musa Al-Taamari qui remporte son duel face à Leali (1-0, 21e) et confirme le bon état d’esprit affiché par ses partenaires. Il faudra cependant attendre le dernier quart d’heure pour revoir des buts : après une frappe de Ludovic Blas déviée en corner, Djaoui Cissé tente sa chance à 25 mètres et envoie un bijou de pétard qui vient trouer la lucarne du Genoa (2-0, 73e). Le break est fait mais les ennuis commencent : coupable de son relâchement, Rennes voit Malinovskyi égaliser, avant que ce diable d’Ostigard, entré dans la foulée, ne viennent remettre les compteurs à zéro sur le buzzer.

Bilan de la préparation rennaise : une victoire, une défaite et quatre matchs nuls. Place à l’OM désormais, pour ouvrir le bal de la Ligue 1 le 15 août prochain.

