Légende des Verts, Salif Keita est mort

Le Forez en deuil.

Premier lauréat du Ballon d’or africain, en 1970, Salif Keita a quitté la planète football. Légende de l’AS Saint-Étienne de la grande époque, avec qui il a remporté trois titres de champion de France et deux coupes de France entre 1967 et 1972, mais aussi passé par l’OM, Valence et le Sporting Portugal, l’ancien attaquant malien est décédé à l’âge de 76 ans.

🖤 La panthère noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club. Salif Keita, nous pleurons ta disparition. pic.twitter.com/SuLn9pUDET — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2023

Icône stéphanoise, celui qu’on surnommait la « Panthère noire » était également l’oncle de Sidi et Seydou Keita. Ce surnom, d’ailleurs, a inspiré l’ASSE qui se cherchait alors une mascotte, tant ses dribbles ont marqué le Chaudron. Ce qui n’est d’ailleurs pas la seule griffe laissée à la postérité par Keita, dont le destin fut adapté au cinéma en 1994 par Cheik Doukouré, dans Le Ballon d’or, avec l’ancien joueur au casting.

Un ange vert de plus.

