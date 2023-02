Leeds United choisit Javi Gracia pour succéder à Jesse Marsch

Javi peut leur dire gracias.

Quelques mois après son départ d’Al-Sadd, le technicien espagnol Javi Gracia retrouve un banc en signant à Leeds United. Il succède à Jesse Marsch, démis de ses fonctions le 6 février dernier. En rejoignant l’actuel dix-neuvième de Premier League, l’entraîneur de 52 ans aura pour mission de garder le club dans l’élite anglaise. La tâche s’annonce difficile : les Peacocks courent après une nouvelle victoire en championnat depuis le 5 novembre et un succès à Elland Road contre Bournemouth (4-3).

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit

— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023