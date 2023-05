Leeds se sépare de son directeur sportif

Les choses ne s’arrangent pas à Leeds.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, le club de Leeds United annonce se séparer d’un « commun accord », de Victor Orta, son directeur sportif depuis 2017. Le président de Leeds United, Andrea Radrizzani s’est dit « profondément attristé par la manière dont ce chapitre se ferme, car Victor a été responsable de certains des meilleurs moments de [sa] période en tant que propriétaire de Leeds United ». Il explique cependant qu’il est temps pour le club de « changer de direction » et appelle les supporters à s’unir. « Il nous reste quatre finales de coupe à jouer cette saison et, en travaillant ensemble, je pense que nous pouvons survivre », a-t-il conclu. À ce stade, il ne faut plus le penser, il faut le faire. Actuellement 17e de Premier League, le club s’approche dangereusement de la zone de relégation. Javi Gracia est l’entraîneur principal de Leeds depuis février 2023, il a succédé à Jesse Marsch. Il est désormais lui aussi sur la sellette pendant que le mécontentement des supporters grandit.

Fin de parade pour les Peacocks ?

