S’abonner au mag
  • Australie
  • Western United

Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie

ARM
Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie

Une belle descente aux enfers.

Aucun club de foot n’est épargné par les problèmes financiers, pas même de l’autre côté du globe. Le Western United FC, champion d’Australie face au Melbourne City en 2022, s’est vu retirer sa licence à la suite d’une décision de la fédération australienne de football, rapporte The Sunday Morning Herald.

Huit jours décisifs

Le club fondé en 2017 est aujourd’hui au bord de la faillite et a payé ses joueurs en retard en avril, mai et juin dernier, explique le quotidien australien. Rajoutez à ça une interdiction de recrutement par la FIFA à la suite d’un différend avec Aleksandar Prijović et un rachat par les nouveaux investisseurs qui continue d’être repoussé, et vous avez un club qui perd toute sa crédibilité auprès des instances australiennes.

Football Australia aurait donc déterminé que « le Western United FC n’avait pas satisfait les critères requis pour obtenir une licence de la A-League », explique l’un de ses porte-parole. Il reste huit jours au Western United FC pour faire appel de la décision.

On leur souhaite plus de réussite qu’à Ajaccio.

Arne Slot : « Darwin Núñez pourrait partir  »

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
102
40

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine