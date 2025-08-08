Le Western United FC se fait retirer sa licence, trois ans après avoir été champion d’Australie

Une belle descente aux enfers.

Aucun club de foot n’est épargné par les problèmes financiers, pas même de l’autre côté du globe. Le Western United FC, champion d’Australie face au Melbourne City en 2022, s’est vu retirer sa licence à la suite d’une décision de la fédération australienne de football, rapporte The Sunday Morning Herald.

Western United faces 𝟳-𝗱𝗮𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲 to save its A-League spot — could 2025/26 season start with just reduced teams? pic.twitter.com/ZWWhWdUgME — A Leagues Hub (@aleagueshub) August 8, 2025

Huit jours décisifs

Le club fondé en 2017 est aujourd’hui au bord de la faillite et a payé ses joueurs en retard en avril, mai et juin dernier, explique le quotidien australien. Rajoutez à ça une interdiction de recrutement par la FIFA à la suite d’un différend avec Aleksandar Prijović et un rachat par les nouveaux investisseurs qui continue d’être repoussé, et vous avez un club qui perd toute sa crédibilité auprès des instances australiennes.

Football Australia aurait donc déterminé que « le Western United FC n’avait pas satisfait les critères requis pour obtenir une licence de la A-League », explique l’un de ses porte-parole. Il reste huit jours au Western United FC pour faire appel de la décision.

On leur souhaite plus de réussite qu’à Ajaccio.

