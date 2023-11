L’équipe de France bientôt sponsor d’Apple ?

L’arrivée des joueuses féminine dans le mode Ultimate Team sur FC 24 n’a pas suscité que des commentaires positifs, mais surtout créé des comportements très limites de la part de nombreux joueurs. Toutefois, elle permet à certains utilisateurs de découvrir de nouvelles joueuses, ce qui offre parfois des scènes hilarantes, comme lorsque un joueur croit packer Wendy Renard, mais qu’il hérite en fait Griedge « Macbook ». Il s’agit évidemment de l’internationale française Griedge Mbock, mais la faute de prononciation du bambin est devenue virale.

Avec 1,7 million de vues, cette vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis mercredi et il n’en fallait pas plus pour le community manager de l’équipe de France féminine. Ce jeudi, le compte officiel de la sélection a donc joué le jeu et annoncer la prochaine disponibilité d’un maillot floqué Macbook et du numéro 19 de Griedge Mbock. Une communication qui a fait rire la principale intéressée, qui a visiblement bien pris la chose, à raison.

Des vidéos comme ça, on en redemande.

