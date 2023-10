Griedge Mbock séduite par le nouveau staff des Bleues

The Griedge 2, le retour.

Après avoir surmonté une grave blessure au genou intervenue le 6 septembre 2022 lors d’un match face à la Grèce, Griedge Mbock retrouve à 28 ans les terrains. D’abord le 10 septembre avec son club – l’OL –, pour un nouveau Trophée des championnes remporté au détriment du PSG, puis quelques jours plus tard avec l’équipe de France pour une 72e cape face au Portugal (2-0). Et avant un déplacement en Norvège ce vendredi, toujours en Ligue des nations, la défenseuse centrale dit dans une interview pour L’Équipe apprécier le nouvel état d’esprit des Bleues et le changement d’atmosphère avec la passation de pouvoir de Corinne Diacre à Hervé Renard, idéal pour un retour en toute sérénité.

« Il a toujours sa porte ouverte comme il dit, se réjouit la native de Brest. Si on a besoin de quoi que ce soit, on sait qu’on peut lui en parler. Ça marche aussi avec ses adjoints et tout son staff. C’est un staff très ouvert. Cela facilite notre venue vers eux, on sent qu’on est les bienvenues. Ça fait du bien. » Cette communication se traduit également dans les résultats sportifs avec seulement deux défaites (à chaque fois contre l’Australie, une fois en préparation, l’autre aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde). D’après Mbock : « Il y a beaucoup d’harmonie » dans le groupe des Bleues, c’est cette harmonie que l’équipe de France recherchait pour parvenir à exploiter son plein potentiel.

Un quart de finale de Coupe du monde, par exemple ?

