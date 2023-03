Le superbe but en coup du foulard de Nuno Santos avec le Sporting

Le but du week-end est signé Nuno Santos.

Opposé à Boavista en clôture de la 24e journée du championnat portugais, le Sporting CP s’est imposé sans trembler devant son public (3-0). En plus de cette large victoire, le club de Lisbonne a fait le spectacle en marquant l’un des buts de ce début d’année 2023. À la 17e minute, alors que le score était encore de 0-0, Nuno Santos a réalisé un geste fou en reprenant, d’un coup du foulard, le ballon qui traînait au cœur de la surface. Une tentative aussi surprenante qu’efficace pour tromper le gardien de Boavista et envoyer le ballon au fond.

De quoi marquer les esprits et parfaitement lancer son équipe, qui signe une 16e victoire en 24 matchs cette saison. Encore engagé en Ligue Europa et auteur d’un nul contre Arsenal cette semaine (2-2), le club portugais poursuit sa remontée au classement (4e) et n’est plus qu’à 5 points du podium.

Ángel Di María aime ça.

