Le Standard de Liège se sépare de son entraîneur

Et bonne année bien sûr !

📝 NEWS | Fin de la collaboration avec 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/JZkFJlTPFX 📝NEWS | Einde van de samenwerking met 𝐂𝐚𝐫𝐥 𝐇𝐨𝐞𝐟𝐤𝐞𝐧𝐬 👉 https://t.co/bl4Ddk28XV#RSCL pic.twitter.com/PVZHZfBggM — Standard de Liège (@Standard_RSCL) December 31, 2023

Le Standard de Liège a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur, Carl Hoefkens, qui était arrivé au club cet été. Ce dernier paie la terrible série de résultats de son équipe, incapable de remporter le moindre match depuis plus d’un mois et tenue en échec par Saint-Trond ce mercredi (1-1). Le Standard pointe actuellement à la neuvième place de Jupiler Pro League et voit le Top 6, synonyme de phase finale, s’éloigner peu à peu. Si le successeur d’Hoefkens n’a pas été désigné, l’heureux élu aura un peu de temps pour préparer la réaction de ses troupes, puisque la prochaine journée de championnat est prévue pour le 20 janvier.

L’heure du retour du club dans ses standards ?

Anderlecht-Standard : les supporters visiteurs interdits jusqu'à la mi-2025