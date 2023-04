Le Stade rennais dément les rumeurs de départ de Bruno Genesio

Balayé d’un coup de crayon.

Le Stade rennais a nié les rumeurs au sujet d’un possible départ de son entraîneur principal, Bruno Genesio. D’après les informations de RMC Sport, l’ancien de l’OL, en contrat avec le SRFC jusqu’en 2025, aurait réfléchi à quitter le club pour des raisons dépassant le cadre sportif et ne serait même pas ouvert à un nouveau poste dans le futur. Une information à laquelle le club breton a réagi par le biais d’un communiqué : « Très surpris par l’article publié ce jour par RMC Sport, Bruno Genesio et le Stade rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade rennais F.C. Par ailleurs, notre coach – prolongé l’été dernier – n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une sixième qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif. »

Très surpris par l'article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la… pic.twitter.com/8MW5OV98Cc — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 5, 2023

Arrivé à Rennes en mars 2021 en remplacement de Julien Stéphan, Genesio avait qualifié son équipe pour la Ligue Europa Conférence, en terminant 6e de Ligue 1. La saison dernière, les Rennais avaient ensuite décroché la quatrième place et une qualification pour la C3. Éliminés fin févier en barrages pour les huitièmes par le Shakhtar (3-3 au score cumulé, 4-5 TAB), les Rouge et Noir occupent actuellement la 6e place avec 50 points et se déplaceront à Lyon ce dimanche (13 heures).

Pep se queda.

Toko Ekambi : « Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… »