La liste de Deschamps avec Rabiot ?

En rang deux par deux, et on se donne la main.

Didier Deschamps sonnera la rentrée de l’équipe de France mercredi, à 14 heures, au siège de la FFF. Le sélectionneur y annoncera sa liste pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande, qualificatifs pour la Coupe du monde 2026. Malgré sa mise à l’écart à Marseille, Adrien Rabiot devrait en faire partie selon RMC Sport. « Sa présence ne semble pas remise en cause » d’après nos confrères, d’autant que le milieu de terrain a suivi toute la prépa de l’OM et joué 90 minutes à Rennes.

À l’inverse, Corentin Tolisso et Bouba Kamara devraient rester à la maison, Deschamps donnant vraisemblablement sa préférence à Mattéo Guendouzi et Warren Zaïre-Emery. En défense, Jonathan Clauss restera a priori sur la touche, tandis que Malo Gusto sera de la partie. Le latéral de Chelsea avait fait son retour chez les A en juin pour la première fois depuis octobre 2023. Le sélectionneur lui avait donné 27 minutes contre l’Espagne, avant de le titulariser face à l’Allemagne. Un point d’interrogation accompagne encore la présence de Hugo Ekitike, auteur d’un début de saison canon à Liverpool.

Si Anfield l’a adopté, on aurait tort de s’en passer.

Michael Olise, la vie en Bleu devant lui