S’abonner au mag
  • International
  • France

La liste de Deschamps avec Rabiot ?

QB
La liste de Deschamps avec Rabiot ?

En rang deux par deux, et on se donne la main.

Didier Deschamps sonnera la rentrée de l’équipe de France mercredi, à 14 heures, au siège de la FFF. Le sélectionneur y annoncera sa liste pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande, qualificatifs pour la Coupe du monde 2026. Malgré sa mise à l’écart à Marseille, Adrien Rabiot devrait en faire partie selon RMC Sport. « Sa présence ne semble pas remise en cause » d’après nos confrères, d’autant que le milieu de terrain a suivi toute la prépa de l’OM et joué 90 minutes à Rennes.

À l’inverse, Corentin Tolisso et Bouba Kamara devraient rester à la maison, Deschamps donnant vraisemblablement sa préférence à Mattéo Guendouzi et Warren Zaïre-Emery. En défense, Jonathan Clauss restera a priori sur la touche, tandis que Malo Gusto sera de la partie. Le latéral de Chelsea avait fait son retour chez les A en juin pour la première fois depuis octobre 2023. Le sélectionneur lui avait donné 27 minutes contre l’Espagne, avant de le titulariser face à l’Allemagne. Un point d’interrogation accompagne encore la présence de Hugo Ekitike, auteur d’un début de saison canon à Liverpool.

Si Anfield l’a adopté, on aurait tort de s’en passer.

Michael Olise, la vie en Bleu devant lui

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine