Un joueur part à Vérone alors qu’il devait passer sa visite médicale à Nantes

On appelle ça « poser un beau gros lapin ».

Le FC Nantes croyait tenir son renfort défensif… raté. Armel Bella-Kotchap (23 ans), jeune Allemand en quête de rebond après ses débuts prometteurs à Southampton, devait passer sa visite médicale le week-end dernier avec les Canaris. Tout semblait prêt puisque l’accord avait été trouvé avec les Saints, le rendez-vous était calé et le FC Nantes allait s’envoler pour les sommets du classement (non).

Kotchap met les Canaris dans la sauce

Sauf que le défenseur a changé son plan de vol. L’international allemand va finalement atterrir au Hellas Vérone, selon Football Italia, laissant Nantes avec un dossier considéré comme bouclé depuis ce mardi en fin de matinée et une frustration palpable face aux méthodes de son entourage, comme le rapporte L’Équipe. L’international allemand (deux sélections) devait arriver à Nantes en prêt avec une option d’achat estimée à 9 millions d’euros. Le plan tombe finalement à l’eau, la tête la première.

Malgré ce coup dur, les Canaris ne baissent pas les bras. Après deux défaites en autant de matchs, le club cherche toujours un défenseur central capable de stabiliser la charnière avant la clôture du mercato lundi soir.

Et pour une fois, Kita n’y est pour rien (?).

