Mercato : Lucas Vázquez au Bayer Leverkusen, c’est officiel

Ce n’était pas dans notre bingo du mercato.

Plus d’un mois après son départ libre du Real Madrid, Lucas Vázquez s’est officiellement engagé ce mardi avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2027. À 34 ans, l’ailier espagnol va découvrir le troisième club de sa carrière, lui qui a passé 18 ans au Real Madrid et une saison en prêt à l’Espanyol en 2014. Le B04 s’offre une recrue pour le moins expérimentée : l’ancien Madrilène a cinq Ligues des champions et quatre Liga à son palmarès.

Hâte de voir Erik ten Hag le faire jouer latéral droit.

