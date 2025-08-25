Ça se complique pour Conrad Harder à Rennes

De plus en plus dur pour Harder.

En quête de renforts pour compléter son secteur offensif, le Stade rennais continue de prospecter à quelques jours de la fin du mercato. Si les supporters bretons ont pu croire un certain temps à un gros coup réalisé par leurs dirigeants, prêts à casser la tirelire pour attirer Conrad Harder, il semblerait que la piste menant à l’international danois se soit considérablement refroidie ces dernières heures. Et pour cause, la presse italienne annonce désormais l’attaquant du Sporting tout proche de rejoindre le Milan AC.

De nombreux autres noms sont évoqués

Le club lombard serait disposé à offrir un total de 27 millions d’euros à la formation lisboète, bonus compris, ainsi qu’un intéressement sur une éventuelle future plus-value. Côté rennais, on serait davantage sur un chèque tournant autour de la vingtaine de millions d’euros, avec l’avantage d’assurer au joueur un temps de jeu sans doute plus conséquent qu’à Milan. La piste Estéban Lepaul ne serait pas abandonnée, bien au contraire même, puisqu’un rapprochement entre les positions de Rennes et d’Angers a eu lieu, selon les informations de L’Équipe. Derrière cette hypothèse, les noms de Brian Brobbey, Lucas Stassin et plus récemment Lassine Sinayoko ont été évoqués.

