Christopher Wooh s’est ouvert la main après son expulsion

Rennes rentre avec des points de Lorient !

Si sur le terrain, le Stade rennais a vécu un après-midi très compliqué avec une lourde défaite 4-0, à 9 contre 11, les Bretons ont vécu de nouvelles péripéties en dehors du rectangle vert. Selon le journaliste du Parisien Benjamin Quarez, Christopher Wooh, « extrêmement frustré par son expulsion », se serait ouvert la main en frappant « un mur ou une vitre » dans le vestiaire. Obligé d’aller se faire recoudre à l’hôpital, il a reçu des points de suture et va maintenant pouvoir profiter de sa suspension pour cicatriser au mieux.

Un nouvel épisode fâcheux pour le SRFC, alors que Musa Al-Tamari avait été privé de derby pour un retard lors de la causerie tactique de veille de match. Une sanction déjà connue par Mikayil Faye lors de la première journée, pour un retard lors du rassemblement d’avant-match cette fois-ci.

Décidément, après Marseille, cette Ligue 1 se jouera aussi en coulisses !

Rennes se saborde et coule à Lorient à neuf contre onze

