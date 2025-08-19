Après la vente de Kalimuendo, Rennes s'active sur le marché des attaquants

Droit au neuf.

L’opération dégraissage est une réussite cet été au Stade rennais, où 21 départs sont déjà enregistrés, en attendant d’autres possibles d’ici la fin du mercato dans une dizaine de jours. Le dernier en date ? Arnaud Kalimuendo, qui aura rapporté des points mais surtout de l’oseille aux Bretons, qui en ont négocié un transfert estimé à un peu plus de 30 millions d’euros avec Nottingham Forest.

Rennes sait vendre, cela ne fait aucun doute, mais tous les derniers achats offensifs n’ont en revanche pas été des grands succès sur les bords de la Vilaine. La mission qui attend Loïc Désiré et les dirigeants bretons ces prochains jours : faire mieux et renforcer une attaque peu fournie.

Harder, Brobbey, Lepaul…

Plusieurs noms ont commencé à sortir ces dernières heures. Dont celui de Conrad Harder, révélé par L’Equipe, mais qui était arrivé au Sporting l’été dernier contre 19 millions d’euros, ou encore Brian Brobbey, l’attaquant de l’Ajax (45 buts en 117 matchs), qui aurait les faveurs du club breton, selon le média néerlandais AD.

Une autre piste sérieuse, celle menant à Estéban Lepaul, également sortie par le quotidien et que nous pouvons confirmer. Le SCO aurait même déjà refusé une première offre pour son buteur, encore décisif en ouverture du championnat ce week-end contre le Paris FC, et réclamerait… 25 millions d’euros, après l’avoir recruté pour environ 150 000 euros.

La bonne grosse négo à venir.

