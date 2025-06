Brian Brobbey extorqué pendant des années par une figure du grand banditisme d’Amsterdam

Depuis 2022, Brian Brobbey a vu débarquer dans sa vie un autre type de pressing.

En effet, l’attaquant néerlandais de l’Ajax a vécu sous la pression d’un certain Jeymon A., figure bien connue du grand banditisme d’Amsterdam-Zuidoost. D’après Het Parool, tout a commencé lors d’une soirée techno, où Brobbey est accosté par le gangster qui lui règle un pseudo-différend avec des gars d’Utrecht. En échange ? Une « belle somme ».

S’ensuivent des intimidations en série : pétards dans la boîte aux lettres de sa belle-mère en janvier 2023, explosion sur son parking la veille d’un Ajax-Feyenoord en mars, voiture de sa belle-sœur cramée en avril, et même un ami d’enfance pris pour cible à l’arme à feu (mais sauvé de justesse par les médecins) pour l’avoir défendu en juillet 2023. Et Jeymon A. d’envoyer un petit texto amical une semaine après : « 150 000 euros et on passe à autre chose ».

Dix ans de prison pour Jeymon A.

Brobbey ne paiera jamais et Jeymon finira par écoper en novembre 2024 de dix ans de réclusion pour tentative d’homicide, trafic et stockage d’un petit 1,6 kg de MDMA. Les dirigeants de l’Ajax n’étaient au courant de rien jusqu’à la fusillade. Et aujourd’hui ? Brobbey ne veut plus en parler. « Ce qui est privé doit le rester », balance-t-il à De Telegraaf.

On comprend son envie de passer à autre chose.

