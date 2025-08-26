S’abonner au mag
Niko Kovač prolonge son contrat à Dortmund

Un entraîneur de Dortmund va-t-il enfin rester plus de deux ans en Rhénanie ?

À deux doigts de se faire embrouiller par le père de Jobe Bellingham après le match nul contre Sankt Pauli de ce week-end, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, retrouve le sourire. Ce mardi, le technicien germano-croate a prolongé jusqu’en 2027. S’il réussit l’exploit de ne pas se faire limoger avant la fin de son contrat, il deviendra le premier coach à rester plus de deux ans sur le banc du BvB depuis Jürgen Klopp, parti en 2015.

Du ventre mou au ventre plein

Ce choix de la direction sportive du Borussia récompense ses huit premiers mois réussis à Dortmund. Avant l’arrivée de Kovač l’hiver dernier, l’équipe pointait à une triste 11e place en Bundesliga. Grâce à une remontée fantastique, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco avait réussi à accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions sur le gong.

« Nous avons beaucoup progressé ensemble ces six derniers mois pour remettre le Borussia Dortmund sur les rails. Nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir quelque chose de spécial ici », a-t-il annoncé sur le site du club en réaction à sa prolongation.

Assez pour titiller le Bayern ?

