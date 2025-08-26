Niko Kovač prolonge son contrat à Dortmund

Un entraîneur de Dortmund va-t-il enfin rester plus de deux ans en Rhénanie ?

À deux doigts de se faire embrouiller par le père de Jobe Bellingham après le match nul contre Sankt Pauli de ce week-end, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, retrouve le sourire. Ce mardi, le technicien germano-croate a prolongé jusqu’en 2027. S’il réussit l’exploit de ne pas se faire limoger avant la fin de son contrat, il deviendra le premier coach à rester plus de deux ans sur le banc du BvB depuis Jürgen Klopp, parti en 2015.

Commitment confirmed. ✅ Borussia Dortmund head coach Niko Kovač has committed his future to the club by extending his contract until June 30, 2027. 🤝 pic.twitter.com/OjPGVnROcw — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025

Du ventre mou au ventre plein

Ce choix de la direction sportive du Borussia récompense ses huit premiers mois réussis à Dortmund. Avant l’arrivée de Kovač l’hiver dernier, l’équipe pointait à une triste 11e place en Bundesliga. Grâce à une remontée fantastique, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco avait réussi à accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions sur le gong.

« Nous avons beaucoup progressé ensemble ces six derniers mois pour remettre le Borussia Dortmund sur les rails. Nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir quelque chose de spécial ici », a-t-il annoncé sur le site du club en réaction à sa prolongation.

Assez pour titiller le Bayern ?

