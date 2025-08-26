S’abonner au mag
Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire

Touche pas à ma pinte !

Après un combat acharné de la part d’associations de supporters nantais, la bière en vente libre fait son retour aux abords du Stade de la Beaujoire, peut-on apprendre sur un groupe Facebook de supporters canaris. C’est lors de la reprise de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain mi-août que les habitués du stade avaient constaté avec stupeur que l’achat de l’élixir mousseux devait maintenant être accompagné de celui d’un repas.

Une « atteinte à la convivialité »

Cette nouvelle règle, mise en place par la ville et la préfecture, avait vivement été critiquée par un collectif de supporter dans un communiqué. Ils y dénonçaient dans ce dernier une « atteinte à la convivialité de (leur) stade »Moins de deux semaines plus tard, la crise est désamorcée et la vente de bière devrait pouvoir se faire comme à l’accoutumée pour la réception d’Auxerre ce samedi.

On se demande comment ils vont fêter ça.

Un joueur part à Vérone alors qu’il devait passer sa visite médicale à Nantes

