Soulagement pour les Nantais : la bière fait son retour aux abords de la Beaujoire

Touche pas à ma pinte !

Après un combat acharné de la part d’associations de supporters nantais, la bière en vente libre fait son retour aux abords du Stade de la Beaujoire, peut-on apprendre sur un groupe Facebook de supporters canaris. C’est lors de la reprise de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain mi-août que les habitués du stade avaient constaté avec stupeur que l’achat de l’élixir mousseux devait maintenant être accompagné de celui d’un repas.

Elle est là, l’information de la semaine : la vente libre de bière est de retour devant la Beaujoire, le football populaire a gagné. Comme quoi une nouvelle mobilisation des supporters, associations et journalistes aura encore une fois fait céder le système. On est Nantes ! pic.twitter.com/gNfbsWIDj6 — Jules (@Jules_LeNantais) August 26, 2025

Une « atteinte à la convivialité »

Cette nouvelle règle, mise en place par la ville et la préfecture, avait vivement été critiquée par un collectif de supporter dans un communiqué. Ils y dénonçaient dans ce dernier une « atteinte à la convivialité de (leur) stade ». Moins de deux semaines plus tard, la crise est désamorcée et la vente de bière devrait pouvoir se faire comme à l’accoutumée pour la réception d’Auxerre ce samedi.

On se demande comment ils vont fêter ça.

Un joueur part à Vérone alors qu’il devait passer sa visite médicale à Nantes