Restrictions sur la vente de bière autour de la Beaujoire : les supporters nantais pas contents

Pas touche aux frites de Chez Pépère.

Plusieurs associations de supporters du FC Nantes ont élevé la voix, ce samedi matin, à la veille du premier match de la saison du FC Nantes contre le PSG, ce dimanche (coup d’envoi à 20h45). Elles dénoncent l’interdiction faite aux commerçants ambulants de vendre de la bière librement. « Nous avons appris que les commerçants ambulants présents sur le parvis du stade de la Beaujoire à chaque match n’avaient plus l’autorisation de vendre librement de la bière : toute consommation doit désormais s’accompagner obligatoirement de l’achat d’un repas. » Le communiqué a été signé par neuf assoces de supporters nantais, habituels consommateurs de Chez Jean, Chez Lola, Chez Marie, Chez Pépère et pas loin de 20 vendeurs ambulants autour de la Beaujoire. Elles demandent des « éclaircissements. »

Communiqué du Collectif Supporters Nantais en date du 16/08/2025 pic.twitter.com/4AHy2qX7ru — Collectif Supporters Nantais (@SuppsFcn) August 16, 2025

Ouest-France écrit que la décision émane d’une décision prise conjointement par la ville et la préfecture, et non du club du FC Nantes. « Qu’elle soit motivée par des raisons commerciales, légales ou sécuritaires, cette nouvelle règle porte atteinte à la convivialité de notre stade. Petit à petit, c’est toute cette ambiance unique qui risque de disparaître. Des éclaircissements publics nous semblent indispensables, » poursuivent les supporters attachés au « charme et à l’âme de la Beaujoire. En 2019, une proposition de loi avait demandé le retour de la vente d’alcool dans les stades, interdit depuis la loi Evin de 1991. Cette décision doit être prise par la préfecture et la ville en ce qui concerne les alentours des enceintes.

Comment vont-ils fêter leur victoire contre le PSG ?

