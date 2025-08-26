S’abonner au mag
Chelsea vend un joueur pour 27 millions et prouve qu’il ne sait pas seulement acheter

Eh non, cette fois-ci, ce n’est pas à Strasbourg.

À force d’empiler les recrues, on en oublierait presque que Chelsea sait aussi vendre. Et plutôt bien. Dernier exemple en date avec Carney Chukwuemeka. Le milieu anglais rejoint officiellement le Borussia Dortmund contre un chèque de 27 millions d’euros. Il quitte Chelsea après 32 apparitions sous le maillot des Blues, après être arrivé d’Aston Villa pour un peu plus de 20 millions en 2022.

312 millions engrangés cet été

Déjà prêté au BvB en février dernier, où il a eu une demi-saison pour s’aguerrir en Bundesliga et disputer la Coupe du monde des clubs, le joueur de 21 ans s’engage cette fois pour de bon, jusqu’en juin 2030. Pour le champion d’Europe 2021, ce transfert n’est qu’une ligne de plus dans un tableau de ventes impressionnant avec environ 312 millions d’euros engrangés cet été, grâce aux ventes de Nordi Madueke, João Félix ou Đorđe Petrović entre autres. De quoi équilibrer un peu leur appétit lorsqu’il s’agit de dépenser.

En espérant que le prochain soit Christopher Nkunku.

Cole Palmer se déguise au carnaval de Notting Hill

