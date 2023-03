Le sélectionneur nigérian vole au secours d’Osimhen

Demi-dieu à Naples, Osimhen n’est pas prophète en son pays.

Arrivé en sélection du Nigeria dans la peau d’un des meilleurs buteurs en Europe (21 buts), Victor Osihmen ne convainc pas à Abuja. Pourtant meilleur buteur ex aequo avec Sadio Mané dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2024, l’attaquant de 24 ans est vivement critiqué par les journalistes locaux. Très décevant lors de la défaite des Super Eagles face à la Guinée-Bissau le 24 mars dernier (0-1), les commentateurs de la chaîne nationale SuperSport ont qualifié d’arrogant l’attaquant napolitain. Son sélectionneur José Peseiro a vite pris la défense de son joueur. « Victor est l’un des meilleurs buteurs d’Europe. Il ressent davantage de pression avec notre équipe nationale qu’à Naples, ce n’est pas normal », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par All Nigeria Soccer, avant de généraliser la situation pour l’ensemble de son groupe. « Ils ressentent trop de pression parce qu’ils veulent bien faire pour le pays, la famille, le drapeau et les Super Eagles. À ce moment-là, ils commettent plus d’erreurs, ils ne font pas bien les choses. » Malgré les critiques, Osimhen a été aligné ce lundi lors la revanche du Nigeria en Guinée-Bissau (0-1). Premiers de leur groupe de qualification pour la prochaine CAN avec neuf points, les Super Eagles ne sont tout de même pas à l’abri et vont devoir se méfier de la Guinée-Bissau (sept points) et de la Sierra Leone (cinq points) jusqu’au bout.

Pour Osimhen, on imagine qu’il ne vivra pas comme un supplice son retour en Italie.

C'est le boxon au Nigeria