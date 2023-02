Le record d’affluence du Vélodrome sera battu lors du Classique

Les dirigeants monégasques sont jaloux.

En marge du choc au sommet de cette 25e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le record d’affluence du stade Vélodrome sera battu d’après RMC Sport. L’actuel record est de 65 421 spectateurs, établi lors d’un match entre l’OM et l’Olympique lyonnais le 10 novembre 2019, qui célébrait les 120 ans du club des Bouches-du-Rhône. Le Classique de dimanche pourrait s’avérer décisif dans la course au titre, avec le PSG qui n’a que cinq points d’avance sur son rival et dauphin au classement.

Parmi tous les supporters présents dans les tribunes de l’Orange Vélodrome, on verra notamment Frank McCourt. Le propriétaire américain de l’équipe phocéenne fera en effet le déplacement pour l’occasion.

Espérons pour l’OM qu’il leur portera chance.