Le Real Madrid vient à bout d’Osasuna

Osasuna 0-2 Real Madrid

Buts : Valverde (78e) et Asensio (90e+2) pour les Merengues

À l’Estadio El Sadar ce samedi soir, le Real Madrid a dû patienter pour venir à bout d’Osasuna (0-2), et provisoirement revenir à cinq points du leader FC Barcelone, qui reçoit Cadix dimanche.

Une partie tendue, comme souvent à Pampelune, que les Madrilènes ont cru débloquer dès l’entame. La mauvaise remise de Jon Moncayola vers son gardien, Sergio Herrera, a en effet permis à Vinícius Júnior de s’offrir un face-à-face, remporté par le portier (10e). En réaction, les locaux se sont illustrés de loin, Moi Gómez sollicitant d’abord Thibaut Courtois d’une frappe rasante (15e), avant qu’Ante Budimir, esseulé à l’entrée de la surface, ne manque le cadre sur un ballon enroulé (43e).

Quelques situations, plus que des occasions, et un rythme de moins en moins emballant. Au retour des vestiaires, Gómez a ainsi tenté de réveiller tout le monde d’un joli tir, écrasé sur le poteau gauche de Courtois (62e), suivi de Vinícius Júnior, de nouveau au duel avec Herrera, mais encore perdu devant le géant navarrais (74e). Le Brésilien est entreprenant mais imprécis, et finalement récompensé dans les derniers instants, en débordant pour servir Federico Valverde au point de penalty, venu conclure d’un tacle rageur (0-1, 78e). Libérés, les Merengues font même le break dans le temps additionnel avec Marco Asensio, entré en jeu, d’un tir croisé et puissant, sur un excellent travail du jeune Álvaro Rodríguez (0-2, 90e+2).

Vent de fraîcheur bienvenu à Madrid.

Osasuna (4-2-3-1) : Herrera – Manu Sánchez, David García, Unai García, Moncayola – Lucas Torró, Moi Gómez – Ezzalzouli (Barja, 85e), Brašanac (Aimar, 72e), Rubén García (Moreno, 63e) – Budimir. Entraîneur : Jagoba Arrasate.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Nacho (Carvajal, 76e), Militão, Rüdiger, Alaba – Modrić, Camavinga, Ceballos (Asensio, 66e) – Valverde, Rodrygo (Álvaro, 88e), Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.