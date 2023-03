Le Real Madrid mécontent de la proposition d’indemnisation de l’UEFA

Et ça continue encore et encore.

Après avoir proposé le remboursement de l’intégralité des billets achetés par les supporters de Liverpool pour la finale après le fiasco du Stade de France en mai dernier, l’UEFA a proposé aux Madrilènes des remboursements cas par cas, ce qui a provoqué la fureur de la Casa Blanca. Dans un communiqué publié ce jeudi, le Real Madrid fustige la décision de l’UEFA : « Notre club juge insuffisante la proposition de l’UEFA, communiquée officiellement mardi dernier, qui consiste exclusivement en un remboursement du prix du billet, lequel est également conditionné par le respect d’une série d’exigences, dont celle de prouver l’heure d’accès au stade. »

Le 14 février dernier, le rapport d’un panel indépendant commandé par l’UEFA avait mis en lumière les manquements du maintien de l’ordre et de l’organisation de l’évènement par les autorités françaises, avant et après le match. Même si les projecteurs avaient été braqués sur les fans des Reds, les supporters madridistas avaient également eu affaire à de nombreux désagréments, comme le souligne le club : « Le contenu du rapport […] montre que tous les supporters qui ont assisté à la finale ont été victimes de sa mauvaise organisation et que leur sécurité et leur intégrité physique ont été compromises. […] La réalité est que tous les supporters ont subi un retard inacceptable dans le début du match, en plus de l’insécurité inacceptable tant pour accéder au stade que pour en sortir, ainsi que des préjudices graves supplémentaires tels que des vols, des agressions et des menaces. » Le Real Madrid conclut son communiqué de la manière suivante, en précisant avoir décidé « de ne pas coopérer à la procédure d’indemnisation limitée promue par l’UEFA, à laquelle nous demandons de remédier et d’assumer sa pleine responsabilité. »

Alors qu’on sait tous que c’est Gérald Darmanin qui devrait rembourser les billets.