Il ne reste plus que deux prétendants à un triplé historique en Europe

Et à la fin, il n’en restera qu’un. Ou aucun.

L’Inter, le PSG, le Barça. Ils étaient les trois derniers clubs d’Europe à encore rêver du triplé championnat, coupe nationale, Ligue des champions. Mais après une semaine noire, l’Inter n’en fait plus partie et pourrait même finir sans aucun des trois, après une défaite à Bologne (1-0) et une élimination sèche par l’AC Milan en Coppa Italia (0-3). Simone Inzaghi l’admet, relayé par la Gazzetta dello Sport : « Je suis inquiet. Nous avons manqué d’énergie. »

Un sprint en étant essoufflé

La faute, selon le coach, à une fatigue déjà évoquée avant le quart retour contre le Bayern : « Il est inutile de nier qu’il y a beaucoup de fatigue, bien sûr qu’il y en a, mais nous devons être plus forts que tout. Nous sommes l’Inter. Ce chemin nous donne beaucoup de joies et quelques déceptions ; celle de ce soir est grande parce que nous avons manqué dans les moments décisifs. […] La fatigue est là pour tout le monde, notre calendrier a été plus chargé que d’autres, mais nous devons aller de l’avant. »

Ajoutez à cela la blessure de Marcus Thuram, dont on ne connaît pas la date de retour et donc une attaque qui s’effondre sans lui dans le duo « ThuLa ». Reste une lueur : dans quelques jours, l’Inter affronte le Barça en demi-finales de C1. Le rêve européen est toujours là. Mais le triplé, lui, est mort.

Ramenez Diego Milito.

