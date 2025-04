Avant le Bayern, Simone Inzaghi alerte : « C’est une saison très, très fatigante »

Et ce n’est pas fini.

L’Inter avance en mode survie. À la veille du quart de finale retour contre le Bayern Munich, Simone Inzaghi a très vite abordé l’état de chacun. « C’est une saison très, très fatigante, avec notamment le nouveau format de la Ligue des champions qui nous a demandé beaucoup d’énergie », a-t-il lancé d’emblée en conférence de presse.

Vainqueurs à l’aller à Munich (2-1), les Nerazzurri sont bien placés pour rallier le dernier carré alors qu’ils sont encore en tête du championnat et en demi-finales de la Coppa, mais Inzaghi rappelle que tout ça a un prix : « La saison dernière, le 8 novembre, on était déjà qualifiés pour la phase à élimination directe. Cette saison, on a dû attendre le 29 janvier. Après huit matchs de Ligue des champions, au lieu de six, il y a plus de fatigue à ce stade de la saison, mais notre satisfaction est vraiment grande. »

Un ressenti partagé par les joueurs

Un marathon qui n’épargne personne, surtout pas les cadres. Henrikh Mkhitaryan, 36 ans au compteur, ne cache pas que ça commence à tirer un peu partout : « C’est l’une des saisons les plus difficiles de ma carrière. Et en même temps, jouer tous les trois ou quatre jours et pouvoir atteindre trois objectifs, c’est vraiment quelque chose de plaisant. Pas sûr que je revive cela dans ma carrière. »

En face, c’est l’ogre bavarois, toujours dangereux en C1 malgré la défaite à l’aller. Et parmi les menaces, une en particulier a tapé dans l’œil de l’Arménien : « Je connaissais Michael Olise d’avant, quand il jouait à Crystal Palace. On a vu qu’il était très bon techniquement, très rapide, capable de jouer à un niveau fantastique. À nous de faire en sorte qu’il ne joue pas bien. »

Avec tout ça ? On rajouterait bien un peu de Coupe du monde des clubs ?

