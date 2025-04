Le PSG au complet pour défier Arsenal

Un complet, chef.

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions, ce mardi 29 avril à 21h sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le PSG a dévoilé son groupe. Luis Enrique pourra compter sur un effectif au complet, comme face à Nice vendredi (1-3). Ousmane Dembélé, écarté lors de la phase de groupes contre Arsenal (0-2 le 1er octobre 2024) pour des raisons de comportement, est bien présent, tout comme Khvicha Kvaratskhelia qui n’était pas encore Parisien à l’époque.

Le groupe parisien en route pour Londres à la veille de #ARSPSG en demi-finale aller de @ChampionsLeague. 📃#UCL pic.twitter.com/0ejrpHRQKG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2025

Côté Gunners, c’est plus compliqué

Pour Arsenal, Mikel Arteta devra faire sans Thomas Partey (suspendu), Jorginho, Gabriel, Havertz, Gabriel Jesus et Tomiyasu (blessés). En revanche, Ben White et Mikel Merino, incertains, ont pris part au dernier entraînement collectif. Un match crucial pour un PSG bien plus solide que lors de leur première confrontation cette saison.

