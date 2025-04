Le triste bilan du PSG en demi-finales de Ligue des champions avec le format aller-retour

Le moment ou jamais.

L’excitation gagne la capitale, à la veille de la demi-finale de Ligue des champions du PSG contre Arsenal. Après une semaine difficile avec un nul à Nantes et sa première défaite en Ligue 1 contre Nice, le champion de France souhaite poursuivre son rêve européen. Ce n’est pas gagné d’avance pour les Parisiens, le club de la capitale n’ayant jamais remporté une rencontre d’une demi-finale de C1 jouée sur le format aller-retour.

Six matchs joués, six défaites pour le PSG

Bien sûr, on ne peut omettre la victoire contre Leipzig en 2020, dans un Estadio de la Luz vide. Mais à chaque fois que cela s’est joué sur deux rencontres, ça s’est mal passé pour le PSG. Le bilan est même très triste : six défaites en six matchs, neuf buts encaissés et un seul marqué (par Marquinhos).

Il y a bien sûr la demie de l’année dernière, avec une belle occasion manquée contre Dortmund (0-1, 0-1), ou encore l’échec de 2021 contre Manchester City (1-2, 0-2). Les plus anciens se souviennent aussi des deux rencontres perdues contre le grand Milan lors de la saison 1994-1995, avec des Parisiens sortis par Boban et Savičević (0-1, 0-2).

En dehors de la coupe aux grandes oreilles, le PSG des années 1990 a connu le bonheur. Grâce à la Coupe des coupes, deux ans de suite, face à La Corogne (1996) et un sensationnel 3-0 contre Liverpool (1997). Une gloire qui a mis du temps à venir, Paul Le Guen et Francis Llacer se cassant les dents de lait en 1993 et 1994, contre la Juventus et… Arsenal. Les Gunners n’ont d’ailleurs jamais perdu contre Paris, en cinq confrontations.

Il y a une première à tout.

