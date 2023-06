Le président des ultras parisiens ne veut pas de Lucas Hernandez au PSG

Jurisprudence Anthony Mounier.

Le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, a posté sur son compte Instagram une capture d’écran indiquant que les négociations entre le PSG et Lucas Hernandez touchaient à leur fin. Il a ajouté un petit mot à l’intention du latéral français :« T’es pas le bienvenu le Marseillais… et on te le fera savoir » le tout agrémenté d’un émoji rieur et des couleurs du PSG. Et pour cause : le champion du monde 2018 est né à Marseille en 1996, où son père jouait alors.

S’il n’a jamais publiquement déclaré sa flamme à l’OM, Lucas Hernandez avait chambré les Parisiens après leur défaite en finale de C1, ce qu’ils n’ont pas oublié. Ce sang phocéen n’est d’ailleurs pas le principal motif d’inquiétude pour les Parisiens, qui savent bien que le défenseur du Bayern Munich a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou, qui l’a privé d’une bonne partie de la saison. On est loin d’un joueur en pleine possession de ses moyens.

Si un Marseillais débarque au Parc, la CUP sera pleine pour les ultras.

Pourquoi Paris met-il autant de temps à signer son nouveau coach ?