Pablo Longoria critique l’individualisme du PSG et la stratégie de la LFP

MBC
Pablo dépeint l’état de la LFP.

Trois jours après la victoire de son club contre Lorient, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria était l’invité de la matinale de France Inter ce lundi. Interrogé à propos de l’épisode entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’Espagnol a campé sur ses positions concernant la saga qui a fragilisé le début de saison des Phocéens. À l’inverse, Longoria était particulièrement bavard sur le sujet de la gouvernance à la LFP, osant même critiquer la place trop importante du Paris Saint-Germain.

« Je ne me sens pas représenté »

Longoria a indiqué qu’il n’y avait pas de « discussions et de constructions collectives » entre les différents présidents de Ligue 1, notamment avec Nasser al-Khelaïfi. « Le Paris Saint-Germain a très bien joué le jeu de la politique du football, à tous les différents niveaux, et c’est quelque chose que je respecte. Mais prendre une position toujours individualiste ou chercher à contrôler tous les mouvements, sans dialogue, c’est difficilement acceptable. »

Outre dénoncer le rôle hégémonique du PSG, le patron de l’OM n’approuve pas la stratégie mise en place par la LFP en général : « Je ne me sens pas représenté, je ne suis pas d’accord avec cette situation. Le football répond en ce moment à des intérêts qui nous éloignent de nos supporters, qui nous éloignent de l’aspect populaire du football, et c’est un des motifs de la crise fondamentale du football français en ce moment. »

Pas d’inquiétude, le nouveau trio au conseil d’administration va tout changer !

Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

MBC

