Le père de Lionel Messi dément tout accord avec un club saoudien

Ce n’est toujours pas la fin du feuilleton Messi.

« ll n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine », a affirmé le père de Lionel Messi, Jorge, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Une réaction à l’information donnée par l’AFP ce mardi matin, révélant que « Lionel Messi, jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine », d’après « une source saoudienne proche des négociations ».

Jorge Messi a insisté sur le fait qu’aucune décision ne serait prise avant la fin la saison. « ll y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété, mais il n’y a qu’une seule vérité et nous pouvons assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas tant que la saison ne sera pas terminée ». Messi père s’en est enfin pris aux médias, en accusant « certains de tromper l’opinion de manière consciente et délibérée, sans fournir aucune preuve de leurs déclarations ».

