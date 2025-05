Le parquet espagnol fait appel de l’annulation de la condamnation de Dani Alves

Comme il l’avait prévu, le parquet a fait appel ce mercredi devant la cour suprême de l’annulation de la condamnation de Dani Alves, accusé d’avoir violé une femme en décembre 2022, dans une boîte de nuit à Barcelone. D’abord condamné à quatre ans et demi de prison en février 2024, il avait finalement été acquitté par la cour d’appel, le 28 mars dernier. Une décision qui a scandalisé le parquet, estimant notamment que le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne avait eu « une évaluation irréfléchie et irrationnelle » de certaines preuves. Pour motiver l’acquittement, les juges avaient alors justifié des « insuffisances » et un manque de « crédibilité » concernant la plaignante.

« Il semblerait que l’on reprenne le postulat médiéval selon lequel une femme qui accepte de s’enivrer avec un homme accepte tout. Non, elle accepte seulement de boire », a réagi le parquet en faisant appel. Selon ce dernier, la conclusion des juges d’appel « est complètement arbitraire et cruelle envers la jeune femme, qui est moralement condamnée et présentée comme peu fiable ». L’acquittement de l’ancien Barcelonais avait provoqué de vives réactions, notamment de la part d’associations féministes et de plusieurs membres du gouvernement de gauche du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez.

