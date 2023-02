Le Panama futur adversaire de la France à la Coupe du monde 2023

2023, l’année des premières.

Après Haïti et le Portugal la veille, c’est le Panama qui s’est qualifié ce jeudi pour sa première Coupe du monde féminine. Les Américaines ont obtenu leur ticket en s’imposant 1-0 face au Paraguay et seront dans le groupe de la France en Australie et Nouvelle-Zélande.

Le Brésil et la Jamaïque complètent la poule des Bleues pour la compétition qui commencera le 20 juillet et se déroulera jusqu’au 20 août.