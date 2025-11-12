Le Nigeria en crise avant une échéance majeure

« Pas contents, pas contents ! »

À la veille de sa demi-finale de barrage à la Coupe du monde 2026 face au Gabon, le Nigeria est dans une situation préoccupante. A Rabat, où se déroule le tournoi, les Super Eagles ne sont tout simplement pas venus s’entraîner ce lundi en raison de primes impayées par la fédération depuis plusieurs mois.

Une situation qui se juxtapose avec la polémique qui enfle autour d’Alex Iwobi. Sur son compte Snapchat, le joueur de Fulham a publié une vidéo dans laquelle il se moque de la qualité de l’hôtel où sa sélection est logée. Torpillé par de nombreux fans, notamment marocains, l’ailier de 29 ans a tenu à calmer les esprits dès le lendemain : « Je suis à l’aise, je joue à Mario Kart. Laissez-moi me concentrer sur le match ».

Alex Iwobi shared the conditions outside his hotel room in Morocco ahead of Nigeria’s World Cup playoff match. pic.twitter.com/V80r3XIhEY — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 10, 2025

Des qualifications en dents de scie.

Malgré un effectif riche, le Nigeria semble être le pavillon témoin de la sélection qui peine à retrouver sa gloire d’antan (3 CAN, dont la dernière remportée en 2013). Et sa phase de qualification le prouve : les Super Eagles ont terminé deuxième de leur poule (17 points), derrière l’Afrique du Sud (18 points) et juste devant le Bénin (17 points également) à la différence de buts. Une situation qui les oblige aujourd’hui à passer par ces barrages interminables. En cas de succès contre le Gabon, les Nigerians auront encore une finale à disputer face au vainqueur de l’autre demie entre le Cameroun et le Congo, avant de rejoindre les barrages intercontinentaux. La route vers l’Amérique est encore longue.

Et pendant ce temps-là, la RDC promet un million à chaque joueur en cas de qualification.

